Una Vita, anticipazioni oggi 8 ottobre: Laura nega la verità per paura

anticipazioni "Una Vita", puntata dell'8 ottobre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Mendez viene trasferito ad altra sede. Felipe cerca di insistere con Laura affinché riveli la verità su Genoveva, ma la domestica ha paura della Salmeron e di Velasco e non rivela nulla. Mendez è stato temporaneamente trasferito ad altra sede. Dopo averlo saputo, Felipe avvicina Laura per

