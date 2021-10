Una storia verso il futuro. Il calendario 2022 dell’Aeronautica militare (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è un F-35 in beast mode sulla copertina del calendario 2022 dell’Aeronautica militare, un avanzato velivolo di quinta generazione armato (seppur di bombe inerti), probabilmente impegnato in esercitazione. Già questo basta per comprendere la linea comunicativa che ci condurrà verso il centenario dell’Arma azzurra, riassunta dal capo di Stato maggiore Alberto Rosso: “Siamo Forza armata, e abbiamo il dovere di essere pronti e addestrati”. Insieme al sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, il generale (prossimo alla scadenza del mandato triennale, non rinnovabile) è intervenuto ieri all’Aeroporto dell’Urbe, a Roma, per presentare il calendario con tanti rappresentanti delle istituzioni, delle Forze armate, dell’industria e della società civile. Per il 2022 l’Arma ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è un F-35 in beast mode sulla copertina del, un avanzato velivolo di quinta generazione armato (seppur di bombe inerti), probabilmente impegnato in esercitazione. Già questo basta per comprendere la linea comunicativa che ci condurràil centenario dell’Arma azzurra, riassunta dal capo di Stato maggiore Alberto Rosso: “Siamo Forza armata, e abbiamo il dovere di essere pronti e addestrati”. Insieme al sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, il generale (prossimo alla scadenza del mandato triennale, non rinnovabile) è intervenuto ieri all’Aeroporto dell’Urbe, a Roma, per presentare ilcon tanti rappresentanti delle istituzioni, delle Forze armate, dell’industria e della società civile. Per ill’Arma ...

