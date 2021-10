Un posto al sole: Michele dopo tanto lo scopre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Silvia non riesce ad allontanarsi da Giancarlo mentre Michele fa una scoperta che gli spezzerà il cuore Michele fa una scoperta sconcertanteUna nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni che riguardano l’appuntamento serale dell’8 ottobre rivelano che Silvia, nonostante la serata pessima trascorsa con il suo amante non riesce a stargli lontano. Non meglio anche la situazione tra Filippo e Serena. L’uomo dopo aver trascorso una notte a letto con la moglie vuole essere corretto con Viviana e raccontarle quanto accaduto. Infine, Patrizio convince Clara ad organizzare il battesimo di Federico e a non ascoltare le parole di Alberto. Ma andiamo a vedere i dettagli ... Leggi su formatonews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le anticipazioni di Unalrivelano che Silvia non riesce ad allontanarsi da Giancarlo mentrefa una scoperta che gli spezzerà il cuorefa una scoperta sconcertanteUna nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni che riguardano l’appuntamento serale dell’8 ottobre rivelano che Silvia, nonostante la serata pessima trascorsa con il suo amante non riesce a stargli lontano. Non meglio anche la situazione tra Filippo e Serena. L’uomoaver trascorso una notte a letto con la moglie vuole essere corretto con Viviana e raccontarle quanto accaduto. Infine, Patrizio convince Clara ad organizzare il battesimo di Federico e a non ascoltare le parole di Alberto. Ma andiamo a vedere i dettagli ...

