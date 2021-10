Un Posto al Sole, anticipazioni al 15 ottobre: Clara tra Patrizio e Alberto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni dall’11 al 15 ottobre. Patrizio sorprende Clara, Michele vuole portare con se Silvia nel tour per il suo libro. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dall’11 al 15 ottobre. In queste puntate vediamo Clara alle prese con il suo rapporto con Patrizio e Alberto, Leggi su 2anews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Unaldall’11 al 15sorprende, Michele vuole portare con se Silvia nel tour per il suo libro. Arrivano le ultimedella trama delle puntate di Unal, dall’11 al 15. In queste puntate vediamoalle prese con il suo rapporto con

Advertising

La7tv : #piazzapulita Francesco Cancellato: «Le forze che si ispirano a fascismo e nazismo in Italia cercando di guadagnars… - Schmit_Henri : RT @La7tv: #piazzapulita Francesco Cancellato: «Le forze che si ispirano a fascismo e nazismo in Italia cercando di guadagnarsi un posto al… - Toni_Borlini : @BaroneModerato @giadif @titi_il @VoceIddio @lombardiano18 ma di sicuro nulla aveva a che vedere con la ricerca del… - sadape54 : RT @La7tv: #piazzapulita Francesco Cancellato: «Le forze che si ispirano a fascismo e nazismo in Italia cercando di guadagnarsi un posto al… - benjamn_boliche : RT @La7tv: #piazzapulita Francesco Cancellato: «Le forze che si ispirano a fascismo e nazismo in Italia cercando di guadagnarsi un posto al… -