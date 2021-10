Un posto al sole | anticipazioni 8 ottobre | Michele scoprirà la verità?

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ad Unalla settimana di programmazione terminerà con tanti colpi di scena, come segnalano ledi oggi, venerdì 8. Sotto la lente di ingrandimento ci saranno soprattutto i coniugi Saviani. In particolare, dopo l'arrivo inaspettato di Giancarlo al ristorante dove Silvia stava cenando in compagnia di, Mariella e Guido, la Graziani affronterà l'uomo ammonendolo per aver agito in quel modo. Tuttavia, nonostante sia furiosa con Giancarlo, che ha messo a repentaglio il suo matrimonio rischiando di far scoprire ala loro relazione clandestina, Silvia sarà sempre più in balia dei propri sentimenti e non riuscirà ad allontanarsi in alcun modo dal suo amante. Dal canto suo,, che non ha colto l'inquietudine della consorte ...