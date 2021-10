Un Posto al Sole, anticipazioni 11 ottobre: Michele affronta Silvia (Di venerdì 8 ottobre 2021) anticipazioni Un Posto al Sole puntata 11 ottobre. Michele decide di affrontare Silvia dopo la dolorosa scoperta: cosa succederà alla coppia? Michele è arrabbiato (via screenshot)La situazione tra Michele e Silvia è davvero molto tesa ed ingarbugliata. La donna ha dovuto fare i conti con la spiacevole presenza di Giancarlo nel ristorante dove lei, suo marito, Guido e Mariella stavano cenando per festeggiare. Una serata rovinata, vissuta con la costante ansia che l’uomo potesse in qualche modo interferire e rivelare la sua identità ai commensali. Adesso, però, dopo diverso tempo è giunto il momento di fare chiarezza: Silvia deve decidere cosa vuole dalla sua vita e, soprattutto, dai suoi sentimenti. ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 8 ottobre 2021)Unalpuntata 11decide diredopo la dolorosa scoperta: cosa succederà alla coppia?è arrabbiato (via screenshot)La situazione traè davvero molto tesa ed ingarbugliata. La donna ha dovuto fare i conti con la spiacevole presenza di Giancarlo nel ristorante dove lei, suo marito, Guido e Mariella stavano cenando per festeggiare. Una serata rovinata, vissuta con la costante ansia che l’uomo potesse in qualche modo interferire e rivelare la sua identità ai commensali. Adesso, però, dopo diverso tempo è giunto il momento di fare chiarezza:deve decidere cosa vuole dalla sua vita e, soprattutto, dai suoi sentimenti. ...

