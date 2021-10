(Di venerdì 8 ottobre 2021) "Ho appenal'che riporta lain area". Lo annuncia via social il ministro della Salute Roberto. L'articolo .

marmiccico : RT @SkyTG24: Ufficiale: la Sicilia torna in zona bianca, firmata l'ordinanza - SkyTG24 : Ufficiale: la Sicilia torna in zona bianca, firmata l'ordinanza - elivito : RT @Lasiciliaweb: E' ufficiale: Sicilia torna zona bianca Il ministro Speranza: 'Ho appena firmato l'ordinanza' - Lasiciliaweb : E' ufficiale: Sicilia torna zona bianca Il ministro Speranza: 'Ho appena firmato l'ordinanza'… - orizzontescuola : Ufficiale, Sicilia zona bianca. Speranza: “Ho firmato ordinanza, continuare su questa strada” -

CATANIA – Quattro studenti del dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell'Università di Catania – Daniele Bordonaro, Filippo Costanzo, Benito Frigenti e Antonio ...Cronaca della visita a Palermo del Capo della Real Casa delle Due Sicilie, nel segno della tradizione, della solidarietà e dell'operosità silenziosa.