Ue | strappo della Polonia su giustizia e diritto Von der Leyen | “Provvedimenti” Francia | “Attacco all’Europa | rischiano uscita di fatto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Varsavia si allontana un po’ di più da Bruxelles. Ladà un altro colpo alla baseconvivenza nell’Unione europea dopo la sentenzaCorte costituzionale che ha decretato che alcuni articoli dei Trattati sono “incompatibili” con la Costituzione dello Stato polacco e che le istituzioni comunitarie “agiscono oltre l’ambito delle loro competenze”. Rovesciando il concetto, insomma, ilnazionale non può essere sottoposto alcomunitario. Una pronuncia che potrebbe non solo allontanare i fondi del Recovery destinati al Paese dell’Europa centrale, ma per qualcuno potrebbe rappresentare un passo verso una “Polexit“. Dopo le reazioni, ieri, di alcuni dei vertici dell’Ue – il presidente dell’Europarlamento David Sassoli e il commissario alla, il belga ...