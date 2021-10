Ue: (Pd), ‘da Polonia chiara provocazione antieuropea’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “La sentenza della corte costituzionale polacca deve suonare come un fragoroso campanello d’allarme. Attenzione a non sottovalutare la portata di quanto accaduto, nonostante le rassicurazioni di facciata del primo ministro polacco Morawiecki”. Così l’europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “La sentenza della corte costituzionale polacca deve suonare come un fragoroso campanello d’allarme. Attenzione a non sottovalutare la portata di quanto accaduto, nonostante le rassicurazioni di facciata del primo ministro polacco Morawiecki”. Così l’europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

