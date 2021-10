Ue, Lagarde “Entro fine 2021 ritorno Pil a livello pre-crisi” (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questa pandemia non è stata come quelle affrontate in passato, ci siamo trovati di fronte una crisi diversa, che ha richiesto risposte e politiche diverse. Il crollo, in tutti i settori, è stato pesante ma è stato affrontato con importanti politiche fiscali e monetarie che ci consentono, oggi, di avere una ripresa. L’aspettativa è quella di un ritorno del Pil europeo, Entro fine 2021, a livelli pre-crisi”.Lo ha detto Christine Lagarde, presidente della Bce, intervenendo all’ultima giornata del summit B20. Tutto questo è stato possibile anche “grazie alla campagna di vaccinazione”, ha sottolineato Lagrade mettendo però in guardia: “Dobbiamo ancora gestire l’uscita dalla pandemia, c’è il pericolo di frizioni che potrebbero ostacolare la crescita”. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Questa pandemia non è stata come quelle affrontate in passato, ci siamo trovati di fronte unadiversa, che ha richiesto risposte e politiche diverse. Il crollo, in tutti i settori, è stato pesante ma è stato affrontato con importanti politiche fiscali e monetarie che ci consentono, oggi, di avere una ripresa. L’aspettativa è quella di undel Pil europeo,, a livelli pre-”.Lo ha detto Christine, presidente della Bce, intervenendo all’ultima giornata del summit B20. Tutto questo è stato possibile anche “grazie alla campagna di vaccinazione”, ha sottolineato Lagrade mettendo però in guardia: “Dobbiamo ancora gestire l’uscita dalla pandemia, c’è il pericolo di frizioni che potrebbero ostacolare la crescita”. ...

Advertising

MetaSociale : RT @Italpress: Ue, Lagarde “Entro fine 2021 ritorno Pil a livello pre-crisi” - blogsicilia : #notizie #sicilia Ue, Lagarde “Entro fine 2021 ritorno Pil a livello pre-crisi” - - CorriereCitta : Ue, Lagarde “Entro fine 2021 ritorno Pil a livello pre-crisi” - Italpress : Ue, Lagarde “Entro fine 2021 ritorno Pil a livello pre-crisi” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Questa pandemia non è stata come quelle affrontate in passato, ci siamo trovati di fronte una c… -