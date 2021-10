Udc, Binetti: su gestione risorse economiche Michetti ha competenza (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma – “Enrico Michetti è alla sua prima esperienza elettorale e può essere che abbia commesso qualche errore e qualche imprudenza, ma è sicuramente persona competente nel sapere come si gestiscono le risorse economiche e credo che, come ha saputo farlo per altri sindaci, saprà farlo in prima persona per sostenere la città di Roma”. Ne è convinta Paola Binetti, senatrice Udc, che spiega all’agenzia Dire le ragioni del suo sostegno al candidato di centrodestra nella corsa al Campidoglio. “Ho sostenuto Enrico Michetti in tutta questa campagna elettorale, stando nel fronte più centrista dell’area di centrodestra, quel fronte in cui Udc e Fratelli d’Italia sono impegnati insieme a garantire alla città di Roma un amministratore competente, capace di affrontare i problemi e di risolverli” ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma – “Enricoè alla sua prima esperienza elettorale e può essere che abbia commesso qualche errore e qualche imprudenza, ma è sicuramente persona competente nel sapere come si gestiscono lee credo che, come ha saputo farlo per altri sindaci, saprà farlo in prima persona per sostenere la città di Roma”. Ne è convinta Paola, senatrice Udc, che spiega all’agenzia Dire le ragioni del suo sostegno al candidato di centrodestra nella corsa al Campidoglio. “Ho sostenuto Enricoin tutta questa campagna elettorale, stando nel fronte più centrista dell’area di centrodestra, quel fronte in cui Udc e Fratelli d’Italia sono impegnati insieme a garantire alla città di Roma un amministratore competente, capace di affrontare i problemi e di risolverli” ...

