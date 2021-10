U 21 | Bosnia - Italia 1 - 2

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L'Under 21 ha battuto la2 - 1 (2 - 0) a Zenica in un incontro valido per le qualificazioni all' Europeo 2023 (gruppo F). Per gli azzurrini è la terza vittoria in tre incontri dopo ...

All'Under - 21 bastano le reti segnate nel primo tempo da Okoli e Vignato per risolvere la pratica- Erzegovina : pratica che nella coda della ripresa si riapre grazie alla sventola di ...FormazioniUnder 21(4 - 2 - 3 - 1): Cetkovic; Dedic, Milojevic, Barisic, Nikic; Begic, Savic; Drjlo, Dasic, Kulasin; Masic. All. Starcevic(4 - 3 - 3): Turati; ...Gli azzurrini di Nicolato vincono contro la Bosnia per 1-2 e si piazzano al secondo posto del girone. Sandro Tonali è stato protagonista indiscusso del successo! Ancora una vittoria per l’Italia Under ...Sandro Tonali si è espresso al termine di Bosnia-Italia 1-2, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21.