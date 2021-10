U 21 | Bosnia - Italia 1 - 2

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L'Under 21 ha battuto la2 - 1 (2 - 0) a Zenica in un incontro valido per le qualificazioni all' Europeo 2023 (gruppo F). Per gli azzurrini è la terza vittoria in tre incontri dopo ...

Emanuel Vignato, attaccante dell'Under 21, ha parlato al termine del match contro la: le sue dichiarazioni Emanuel Vignato, attaccante dell'Under 21, ha parlato al termine del match contro la. Le sue ...L'Under 21 ha battuto la2 - 1 (2 - 0) a Zenica in un incontro valido per le qualificazioni all' Europeo 2023 (gruppo F). Per gli azzurrini è la terza vittoria in tre incontri dopo quelle ..."A volte giochiamo in maniera infantile", le parole del ct. L'Italia Under 21 ha battuto per 2-1 la Bosnia Erzegovina grazie alle reti di Okoli e Vignato, ed è rimasta a punteggio pieno nel girone di ...Il Ct degli azzurrini chiede più cinismo ai suoi che più volte hanno sfiorato la terza rete: “La prestazione è stata buona per larghi tratti della partita – ha detto ai microfoni di Rai Sport – Ma dov ...