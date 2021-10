Twitch e il massiccio attacco hacker | la piattaforma streaming era a conoscenza dei problemi di sicurezza?

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Sulla scia di una massiccia violazione dellasuche ha fatto trapelare il codice sorgente dellae i guadagni degli streamer, un certo numero di dipendenti attuali ed ex ha parlato con The Verge accusando la direzione dell'azienda di non essere interessata aidi. Una fonte ha detto cheha regolarmente scelto di non rivelaredi. Un'altra fonte che ha lavorato adal 2017 al 2019 ha affermato che il personale avrebbe posto "domande costanti e mostrato malcontento sui regolari errori di moderazione" sul sito, ma la direzione sarebbe stata in genere lenta a rispondere. Leggi altro...

Lo streamer di Fortnite BBG Calc ha confermato a BBC News che i guadagni ottenuti da, e riportati nei file oggetto di data breach, sono precisi al 100%. Sono numerosi gli streamer che hanno ...Dopo 'The Facebook Files', un leak ancor piùha colpito, la piattaforma social di trasmissioni in diretta di proprietà del colosso di Jeff Bezos. Un utente del sito imageboard 4Chan (...Secondo il post, si è trattato di un errore in una modifica della configurazione del server che ha consentito a una "terza parte dannosa" di accedere ai dati. Twitch ha rassicurato gli utenti che non ...Il torrent è apparentemente disponibile per il download pubblico e contiene il codice sorgente per il software Twitch, password crittografate e rapporti finanziari dell’azienda con streamer popolari.