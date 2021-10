Tutto quello che sappiamo sul prossimo iPhone SE (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Foto: Apple)Sembrava un progetto ormai naufragato e abbandonato e invece nel 2022 potrebbe fare capolino una terza versione di iPhone Se, il modello più economico e compatto tra gli smartphone Apple. Il design sarebbe piuttosto simile a quello della precedente versione, ma sotto a una scocca un po’ vintage troverebbe spazio il nuovo chip A15 Bionic in grado di collegarsi alle reti 5G di nuova generazione. Il primo iPhone Se aveva debuttato nel 2016 basandosi su iPhone 5S ed era stato poi seguito da iPhone Se 2020 che derivava dalla famiglia iPhone 8. Secondo quanto emerso dalle fonti cinesi citate dal portale giapponese Mac Otakara, la terza generazione non cambierebbe nulla della scocca, offrendo ancora una volta un display Retina Hd con diagonale da 4,7 pollici circondato da ... Leggi su wired (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Foto: Apple)Sembrava un progetto ormai naufragato e abbandonato e invece nel 2022 potrebbe fare capolino una terza versione diSe, il modello più economico e compatto tra gli smartphone Apple. Il design sarebbe piuttosto simile adella precedente versione, ma sotto a una scocca un po’ vintage troverebbe spazio il nuovo chip A15 Bionic in grado di collegarsi alle reti 5G di nuova generazione. Il primoSe aveva debuttato nel 2016 basandosi su5S ed era stato poi seguito daSe 2020 che derivava dalla famiglia8. Secondo quanto emerso dalle fonti cinesi citate dal portale giapponese Mac Otakara, la terza generazione non cambierebbe nulla della scocca, offrendo ancora una volta un display Retina Hd con diagonale da 4,7 pollici circondato da ...

