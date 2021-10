Tutti gli stadi vietati ai razzisti (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Lega Serie A sceglie la linea dura contro il razzismo negli stadi. Nel corso dell'assemblea dei club di ieri, svoltasi a Lissone , sono stati mostrati alle società gli sviluppi della campagna ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Lega Serie A sceglie la linea dura contro il razzismo negli. Nel corso dell'assemblea dei club di ieri, svoltasi a Lissone , sono stati mostrati alle società gli sviluppi della campagna ...

Advertising

CottarelliCPI : La Regione Sicilia presenta 31 progetti per gli investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo, prevista ne… - Pontifex_it : Il 9 ottobre prossimo si apre un nuovo cammino sinodale. #PreghiamoInsieme affinché le riflessioni e gli scambi di… - UNICEF_Italia : I @BTS_twt - la band regina del K-pop - hanno un messaggio importante per i loro fan e per tutti gli adolescenti: L… - Franklysocratic : @AngeloLupoli @reportrai3 Gli spiccioli che prendono loro hanno un motivo storico e prendono meno di ieri. Il motiv… - pataflora1 : RT @GavinoSanna1967: Ignaro e passivo, trova forza e conforto dal fatto che anche altri girino in tondo con lui e tutto sia 'validato' dai… -