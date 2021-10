Tutela della fauna: istrice rilasciato in natura (VIDEO) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Campagna (Sa) – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Colliano hanno provveduto alla liberazione in natura di un esemplare di istrice crestata “Hystrix cristata” Un privato cittadino nell’accedere ad un terreno di pertinenza della sua abitazione, ha scorto l’animale all’interno della sua proprietà; la bestiola era in evidente stato di confusione e non riusciva a guadagnare l’uscita. Il cittadino, quindi, ha informato i Carabinieri Forestali che, dopo aver attivato personale qualificato al recupero delle Guardie zoofile dell’E.N.P.A.S. di Salerno, si sono recati prontamente sul posto. All’atto dell’accesso dei militari e delle guardie zoofile, l’esemplare di istrice, di sesso maschile, è risultato essere in buone condizioni generali ed una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Campagna (Sa) – I militariStazione Carabinieri Forestale di Colliano hanno provveduto alla liberazione indi un esemplare dicrestata “Hystrix cristata” Un privato cittadino nell’accedere ad un terreno di pertinenzasua abitazione, ha scorto l’animale all’internosua proprietà; la bestiola era in evidente stato di confusione e non riusciva a guadagnare l’uscita. Il cittadino, quindi, ha informato i Carabinieri Forestali che, dopo aver attivato personale qualificato al recupero delle Guardie zoofile dell’E.N.P.A.S. di Salerno, si sono recati prontamente sul posto. All’atto dell’accesso dei militari e delle guardie zoofile, l’esemplare di, di sesso maschile, è risultato essere in buone condizioni generali ed una ...

