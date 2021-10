Trofeo Kopa, ecco i 10 nominati: non c’è nessun italiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) nessun italiano è stato inserito nella lista del Trofeo Kopa, il premio per il miglior giovane Non c’è nessun giovane italiano inserito da France Football nella lista dei 10 giocatori che potrebbero vincere il Trofeo Kopa, il premio per il miglior giovane della stagione. Su 10 in 3 sono inglesi. Il premio l’ultima volta era stato vinto da De Ligt LA LISTA – Mason Greenwood, Bukayo Saka, Pedri, Jérémy Doku, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Giovanni Reyna, Nuno Mendes, L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021)è stato inserito nella lista del, il premio per il miglior giovane Non c’ègiovaneinserito da France Football nella lista dei 10 giocatori che potrebbero vincere il, il premio per il miglior giovane della stagione. Su 10 in 3 sono inglesi. Il premio l’ultima volta era stato vinto da De Ligt LA LISTA – Mason Greenwood, Bukayo Saka, Pedri, Jérémy Doku, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Giovanni Reyna, Nuno Mendes, L'articolo proviene da Calcio News 24.

