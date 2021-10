Tremila casi e 30 morti. Covid, cosa ci aspetta da lunedì: un bollettino da "fine emergenza"? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 3.023 i casi Covid registrati oggi in Italia, stando all'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Un dato in leggera risalita rispetto ai 2.938 positivi di ieri. In lieve aumento anche il tasso di positività, che passa dall'1 all'1,1 per cento. Sempre alto, invece, il numero di morti: oggi 30, il giorno precedente 41. Mentre dagli ospedali arrivano per lo più segnali positivi. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono attualmente 2.742, con un calo di 82 persone rispetto a ieri. Mentre sono 383 i ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 20 rispetto al giorno precedente. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 85,8 milioni. E i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose, completando il ciclo, sono oltre 43 milioni, ovvero il 79,74% della popolazione over 12. Numeri ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 3.023 iregistrati oggi in Italia, stando all'ultimodiramato dal ministero della Salute. Un dato in leggera risalita rispetto ai 2.938 positivi di ieri. In lieve aumento anche il tasso di positività, che passa dall'1 all'1,1 per cento. Sempre alto, invece, il numero di: oggi 30, il giorno precedente 41. Mentre dagli ospedali arrivano per lo più segnali positivi. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono attualmente 2.742, con un calo di 82 persone rispetto a ieri. Mentre sono 383 i ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 20 rispetto al giorno precedente. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 85,8 milioni. E i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose, completando il ciclo, sono oltre 43 milioni, ovvero il 79,74% della popolazione over 12. Numeri ...

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 ottobre/ Quarto mese in zona bianca "La Regione Lombardia ci deve ancora 70 milioni", ha dichiarato Rotelli, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova governance e dei risultati del gruppo. La Lombardia comuniche ...

Bollettino Covid: 3.023 nuovi casi, 30 decessi I nuovi casi di positività al Covid registrati in un giorno sono più di tremila, ma scendono il numero dei decessi e quello dei ricoveri. I dati del Ministero della Salute I casi Covid individuati in ...

