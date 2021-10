Traffico Roma del 08-10-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora disagi sul raccordo con code e rallentamenti in carreggiata interna Trionfale Salaria e poi tra Nomentana e La Rustica prudenza per chi viaggia in carreggiata esterna a causa di un incidente all’altezza dell’uscita per via Cristoforo Colombo nella stessa direzione ci sono incolonnamenti tra Laurentina e la diramazione sud della Uno migliora la situazione tu la tangenziale sta Tuttavia qualche difficoltà tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni in città segnalati diversi incidenti con rallentamenti su viale Jonio in prossimità di viale Adriatico lungo viale di Tor di Quinto piazzale di Ponte Milvio a via del Foro Italico è in via di Torrenova in prossimità di via telo auto in fila tu via Cristoforo Colombo all’altezza di Vitinia verso Ostia infine al trasporto pubblico ancora disagi sulla metro C per problemi ...