Traffico Roma del 08-10-2021 ore 19 | 00

(Di venerdì 8 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione code sulla A1Napoli tra il video per la 24 e Valmontone verso Napoli particolarmente trafficata il raccordo in questo momento in carreggiata interna al Trionfale Salaria e trattate bagno è l’uscita per la A24 disagi anche sulla carreggiata esterna tra lapiù vicino e via del mare è ancora tra Pontina e Anagnina per rallentamenti anche sulla tangenziale nelle due direzioni verso San Giovanni tra via dei Colli della Farnesina e via Salaria e verso lo stadio Olimpico Traviata l’aria e via dei Campi Sportivi segnalati due incidenti con rallentamenti in via di Acqua Bullicante alla TV Aversa e su via della Camilluccia in prossimità di via Stresa ed è di nuovo transitabile via del Trullo in precedenza chiusa per un incidente a causa di un altro sinistro resta invece difficile la situazione ...