Torino | infortunio Mandragora | buone notizie per Juric

buone notizie per il Torino di Ivan Juric: il centrocampista Rolando Mandragora si è allenato in gruppo dopo l'infortunio di ieri Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una seduta tecnica alla quale ha preso parte anche Mandragora. Terapie per Verdi, identico programma a quello di ieri per Belotti, Pjaca, Pobega e Praet. Domani in calendario una sessione di lavoro.

