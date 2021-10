Tonali | «Italia | avanti così Gli ostacoli mi fanno crescere»

Advertising

AntoVitiello : #Milan, Sandro #Tonali convocato dall'#Italia Under 21. Presente anche Lorenzo #Colombo - sportli26181512 : Italia, Locatelli su Tonali: 'E' bravo. Abbiamo caratteristiche diverse, possiamo giocare insieme': Intervenuto ogg… - Newsinunclick : Under 21: due assist di Tonali e l’Italia passa in Bosnia - MilanNewsit : Italia, Locatelli su Tonali: 'E' bravo. Abbiamo caratteristiche diverse, possiamo giocare insieme' - sportli26181512 : Italia Under 21, Tonali: 'Sprecato troppo, dobbiamo crescere. Ibra? Mi dà tanti consigli': Sandro Tonali, capitano… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonali Italia

che schiera un 4 - 3 - 3 con Turati in porta, Bellanova, Lovato, Okoli e Calafiori in difesa,, Esposito e Ricci in difesa, Colombo, Lucca e Vignato in attacco. La Bosnia risponde con un ...Commenta per primo Sandro, capitano dell'Under 21, ha commentato a Rai Sport la vittoria sul campo della Bosnia: ' Abbiamo sprecato tanto, potevamo chiuderla prima senza lasciare spazi. Su questo aspetto bisogna ...Nel tabellino marcatori gloria per il giocatore del vivaio nerazzurro L’Italia Under 21 batte 2-1 la Bosnia Under 21 a Zenica e ottiene tre punti d’oro per le qualificazioni all’Europeo di categoria.3 vittorie su 3 partite per gli azzurrini di Nicolato in queste prime gare di qualificazione agli Europei di categoria. Oggi l'Italia ha battuto la Bosnia Under 21 per 2-1, con reti nel primo tempo di ...