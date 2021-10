Tokyo 2020, Vio: “Sembrava impossibile, piangevo e ho rischiato l’amputazione” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Questa volta Sembrava davvero impossibile. Mancavano pochi giorni, avevo perso dieci chili, il braccio con cui tiro era magro, svenivo e vomitavo. Ero tornata dalle vacanze e ho accusato un infortunio serio. A un certo punto Sembrava tutto finito. Mi hanno detto: ‘In due settimane va amputato, se continui così potresti morire’. In pratica era come se fosse tornata la malattia. Una gara di scherma è composta da alcuni match di mattina, altri al pomeriggio, faticosissimi. Il mio corpo non era in grado di reggerli, fisicamente. Non potevamo far vedere che stavo male in gara, è uno sport di combattimento, non puoi dire al tuo avversario che stai male. Il gomito non c’era più, era gonfissimo, rosso, tremavo e piangevo, ma sono riuscita a raggiungere i miei obiettivi“. Queste sono le parole di Bebe Vio per le colonne del ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Questa voltadavvero. Mancavano pochi giorni, avevo perso dieci chili, il braccio con cui tiro era magro, svenivo e vomitavo. Ero tornata dalle vacanze e ho accusato un infortunio serio. A un certo puntotutto finito. Mi hanno detto: ‘In due settimane va amputato, se continui così potresti morire’. In pratica era come se fosse tornata la malattia. Una gara di scherma è composta da alcuni match di mattina, altri al pomeriggio, faticosissimi. Il mio corpo non era in grado di reggerli, fisicamente. Non potevamo far vedere che stavo male in gara, è uno sport di combattimento, non puoi dire al tuo avversario che stai male. Il gomito non c’era più, era gonfissimo, rosso, tremavo e, ma sono riuscita a raggiungere i miei obiettivi“. Queste sono le parole di Bebe Vio per le colonne del ...

