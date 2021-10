Tokyo 2020, Pizzolato: “Ero favorito per l’oro, ma ho sbagliato. Attendo Parigi 2024” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “A Tokyo ero dato per favorito, ma l’oro non si è visto. Ho sbagliato, ma sono contento di averci provato. Questa disciplina è una sfida con se stessi prima che con gli altri, adesso non ho intenzione di mollare assolutamente. Sto facendo il conto alla rovescia per le prossime Olimpiadi“. Così Nino Pizzolato, bronzo nel sollevamento pesi a Tokyo 2020, nel contesto del ‘Festival dello Sport’ di scena a Trento. L’atleta italiano ha commentato le sue gesta ai Giochi Olimpici nipponici, sebbene dalle sue parole si sia percepita una velata amarezza; Pizzolato, infatti, era tra i maggiori indiziati alla conquista dell’oro, non riuscendo però concretamente ad alzare in cielo il metallo più importante della storica rassegna. Il pesista ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Aero dato per, manon si è visto. Ho, ma sono contento di averci provato. Questa disciplina è una sfida con se stessi prima che con gli altri, adesso non ho intenzione di mollare assolutamente. Sto facendo il conto alla rovescia per le prossime Olimpiadi“. Così Nino, bronzo nel sollevamento pesi a, nel contesto del ‘Festival dello Sport’ di scena a Trento. L’atleta italiano ha commentato le sue gesta ai Giochi Olimpici nipponici, sebbene dalle sue parole si sia percepita una velata amarezza;, infatti, era tra i maggiori indiziati alla conquista del, non riuscendo però concretamente ad alzare in cielo il metallo più importante della storica rassegna. Il pesista ...

