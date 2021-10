The Italian Sea Group, delibera per contratti con parti correlate (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di The Italian Sea Group (TISG, operatore della nautica di lusso quotato sull’MTA di Borsa Italiana, ha adottato, ai sensi dell’art. 9 della procedura per le operazioni con parti correlate e previo parere del Comitato Controllo e Rischi, una delibera quadro avente ad oggetto l’eventuale fornitura dalla parte correlata Celi S.r.l. di arredi ed altri allestimenti di falegnameria inerenti a una o più commesse, per un importo complessivo massimo di 15 milioni di euro (oltre IVA) su base annua. La delibera fa riferimento a commesse attualmente già nel backlog della società o per le quali sono in corso trattative con clienti prospect. Il consiglio di amministrazione ha anche approvato la stipula di un contratto di appalto con la società correlata TISG ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il CdA di TheSea(TISG, operatore della nautica di lusso quotato sull’MTA di Borsaa, ha adottato, ai sensi dell’art. 9 della procedura per le operazioni cone previo parere del Comitato Controllo e Rischi, unaquadro avente ad oggetto l’eventuale fornitura dalla parte correlata Celi S.r.l. di arredi ed altri allestimenti di falegnameria inerenti a una o più commesse, per un importo complessivo massimo di 15 milioni di euro (oltre IVA) su base annua. Lafa riferimento a commesse attualmente già nel backlog della società o per le quali sono in corso trattative con clienti prospect. Il consiglio di amministrazione ha anche approvato la stipula di un contratto di appalto con la società correlata TISG ...

