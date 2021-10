The International 10, solo PSG.LGD imbattuta nel primo giorno: non sono mancate le sorprese (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ieri si è svolta la prima giornata di The International 10, l’evento esports più importante di Dota 2. Le emozioni non sono mancate, nonostante qualche problema che ha causato lo slittamento delle gare di un’ora rispetto a quanto inizialmente previsto. Al termine del primo giorno, che ha visto in campo 18 team, solo una squadra è rimasta imbattuta e si sono verificati diversi risultati a sorpresa. Il PSG.LGD è stato indicato da tempo come uno dei team favoriti per la vittoria finale. La squadra ha voluto mettere le cose in chiaro fin da subito, dominando i primi match contro Quincy Crew e Team Spirit. solo una di queste partite è durata più di 30 minuti, con i colossi cinesi che sono parsi sempre in pieno controllo ... Leggi su esports247 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ieri si è svolta la prima giornata di The10, l’evento esports più importante di Dota 2. Le emozioni non, nonostante qualche problema che ha causato lo slittamento delle gare di un’ora rispetto a quanto inizialmente previsto. Al termine del, che ha visto in campo 18 team,una squadra è rimastae siverificati diversi risultati a sorpresa. Il PSG.LGD è stato indicato da tempo come uno dei team favoriti per la vittoria finale. La squadra ha voluto mettere le cose in chiaro fin da subito, dominando i primi match contro Quincy Crew e Team Spirit.una di queste partite è durata più di 30 minuti, con i colossi cinesi cheparsi sempre in pieno controllo ...

