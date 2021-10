The Expendables 4 | Megan Fox svela il suo costume sexy FOTO

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Una mercenaria piùche mai,Fox hato il suodi scena sul set inglese di The4, in lavorazione a Londra. Dopo Sylvester Stallone e Jason Statham, ancheFox ha fatto ritorno sui social perre il suoin The4 nelle nuovescattate sul set di Londra. Lepubblicate nelle Instagram Stories mostranoFox tutta vestita di nero, colore d'ordinanza dei Mercenari, con giubbotto imbottito corto, mezzi guanti di pelle, pantaloni di pelle aderenti e stivaloni coi lacci. Il motivo dell'abito tattico e l'identità del suo personaggio per adesso non sono stati resi noti. Anche Stallone e Jason Statham ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Expendables 4: iniziate le riprese, ecco Stallone e Statham sul set - glooit : The Expendables 4: iniziate le riprese, ecco Stallone e Statham sul set leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : The Expendables

Sono ufficialmente partite le riprese di4 (da noi I Mercenari 4), ennesimo capitolo della testosteronica saga action ideata da Sylvester Stallone . L'annuncio è arrivato direttamente dall' account Instagram di Stallone , nel ...Sylvester Stallone ha condiviso via Instagramm le prime foto dal set inglese di4 che lo vedono insieme al collega Jason Statham in tenuta militare e in "libera uscita" su un palco. Le foto sono accompagnate dalla scritta "Mi sto divertendo un sacco a lavorare col ...Expendables 4 è realtà: Sylvester Stallone ha pubblicato su Instagram la prima foto dal set nei panni di Barney Ross, in compagnia di Jason Statham / Lee Christmas.La star internazionale Jason Statham ha pubblicato su Instagram una foto con Sylvester Stallone dal set del quarto capitolo di “The Expendables” ...