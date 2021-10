The Boys 3 anticipa il ritorno di Stormfront "in una forma o nell'altra" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un nuovo episodi della webseries Seven on 7 ci svela che Stormfront sarebbe ancora viva, la ritroveremo in The Boys 3? La Stormfront di Aya Cash tornerà nella terza stagione di The Boys? A dispetto delle evidenze sembra proprio di sì. Nonostante quanto visto nel finale della seconda stagione dello show, che si è concluso con una Stormfront decisamente malconcia, rivedremo la Super con simpatie naziste, come suggerisce il nuovo episodio della serie web su The Boys lanciato da poco. Seven on 7 del Vought News Network anticipa qualche dettaglio sulla nuova stagione e colma le lacune svelando cosa hanno fatto i personaggi di The Boys durante lo iato tra la seconda e la terza stagione. Il nuovo video conferma che … Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un nuovo episodi della webseries Seven on 7 ci svela chesarebbe ancora viva, la ritroveremo in The3? Ladi Aya Cash torneràa terza stagione di The? A dispetto delle evidenze sembra proprio di sì. Nonostante quanto visto nel finale della seconda stagione dello show, che si è concluso con unadecisamente malconcia, rivedremo la Super con simpatie naziste, come suggerisce il nuovo episodio della serie web su Thelanciato da poco. Seven on 7 del Vought News Networkqualche dettaglio sulla nuova stagione e colma le lacune svelando cosa hanno fatto i personaggi di Thedurante lo iato tra la seconda e la terza stagione. Il nuovo video conferma che …

