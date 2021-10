Terza dose e antinfluenzale insieme: in 150 dicono sì negli hub di Bergamo, Seriate e Treviglio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono all’incirca 150 le persone over-80 e immunocompromesse che giovedì 7 ottobre hanno scelto di sottoporsi alla Terza dose del vaccino anti-Covid insieme a quello antinfluenzale, negli hub gestiti dall’Asst Papa Giovanni XXIII e dalle Asst Bergamo Est e Ovest. A queste categorie viene proposta la doppia iniezione direttamente nei centri vaccinali, durante l’appuntamento prenotato per la dose addizionale. Alla profilassi antinfluenzale possono aderire in maniera gratuita – come sempre – le categorie fragili (over 60, persone con patologie croniche o che li rendono a rischio e il personale sanitario), ma in questo caso – essendo gli over 80 e gli immunocompromessi coinvolti nella vaccinazione con Terza dose – è a loro ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono all’incirca 150 le persone over-80 e immunocompromesse che giovedì 7 ottobre hanno scelto di sottoporsi alladel vaccino anti-Covida quellohub gestiti dall’Asst Papa Giovanni XXIII e dalle AsstEst e Ovest. A queste categorie viene proposta la doppia iniezione direttamente nei centri vaccinali, durante l’appuntamento prenotato per laaddizionale. Alla profilassipossono aderire in maniera gratuita – come sempre – le categorie fragili (over 60, persone con patologie croniche o che li rendono a rischio e il personale sanitario), ma in questo caso – essendo gli over 80 e gli immunocompromessi coinvolti nella vaccinazione con– è a loro ...

