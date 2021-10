Tennis, volata ATP Finals: gli avversari di Jannik Sinner ad Indian Wells e gli alleati anti-Hurkacz e Ruud (Di venerdì 8 ottobre 2021) Con il Masters 1000 di Indian Wells è partita la lunga volata che avrà come traguardo le ATP Finals di Torino. Un appuntamento di fine stagione che potrebbe vedere protagonisti anche due Tennisti azzurri: Matteo Berrettini è praticamente sicuro di partecipare, mentre Jannik Sinner dovrà lottare in queste settimane per conquistare almeno uno dei due posti ancora rimasti. I rivali principali del nativo di San Candido sono il norvegese Casper Ruud e il polacco Hubert Hurkacz, dai quali Jannik dista rispettivamente poco più di 400 e 200 punti. Fondamentale, dunque, per Sinner sarà fare molti punti in California, pensando poi ai tornei in Europa con l’ultimo Masters 1000 a Parigi-Bercy. Un cammino sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Con il Masters 1000 diè partita la lungache avrà come traguardo le ATPdi Torino. Un appuntamento di fine stagione che potrebbe vedere protagonisti anche dueti azzurri: Matteo Berrettini è praticamente sicuro di partecipare, mentredovrà lottare in queste settimane per conquistare almeno uno dei due posti ancora rimasti. I rivali principali del nativo di San Candido sono il norvegese Caspere il polacco Hubert, dai qualidista rispettivamente poco più di 400 e 200 punti. Fondamentale, dunque, persarà fare molti punti in California, pensando poi ai tornei in Europa con l’ultimo Masters 1000 a Parigi-Bercy. Un cammino sul ...

