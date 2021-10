Tennis | ritrovate le scarpe e la fede di Andy Murray

(Di venerdì 8 ottobre 2021)lanuziale e ledadi, scomparse in California. Il campione scozzese, pronto a giocare il torneo Atp Indian Wells 2021, ha lasciato lefuori ad asciugare, sotto la sua auto, e la mattina seguente erano sparite. Solo quando il fisioterapista gli ha chiesto della suanuziale, ilta si è reso conto di aver lasciato l’anello legato ai lacci delle. Tutto però si è risolto al meglio, con il ritrovamento di, eha ringraziato i suoi follower su Instagram per aver condiviso il suo appello sui social media. “Ci crederesti: suona e lesono tornate a casa!” – ha scritto ...

...continentali di cui si sonoimprovvisamente colme le nostre bacheche. Ci sono state è vero, le Olimpiadi - record di medaglie incluso - il titolo a Montreal di Camila Giorgi nele la ...L'Inter gioca acol Bologna, superando in modo larghissimo un avversario che si presentava a San Siro forte di 7 punti in classifica e dicertezze difensive, figlie di due partite senza subire reti. ...Per una leggerezza, aveva perso le scarpe da gioco, con l’anello di nozze nelle stringhe, suo piccolo grande portafortuna in campo. Andy ha pubblicato un nuovo video in cui mostra di aver ritrovato la ...E' durato meno di 24 ore e si è chiuso con il lieto fine il mistero della fede nuziale di Andy Murray legata alle stringhe delle sue scarpe rubate dopo che il tennista le aveva lasciate sotto la sua a ...