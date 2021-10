Tennis Napoli Cup | ben cinque azzurri ai quarti di finale

(Di venerdì 8 ottobre 2021)Cup by Arnone: il n.1 Travaglia dà spettacolo: domina in 2 set il next gen Cobolli. Avanzano anche gli altri italiani Pellegrino, Moroni, Vavassori e Brancaccio. Stefano Travaglia incanta il pubblico die vola aididellaCup by Arnone. Il Davis man azzurro, oggi n.89 Atp, ha

Cup by Arnone: Italia scatenata con 5 azzurri ai quarti. Il n.1 Travaglia dà spettacolo: domina in 2 set il next gen Cobolli; avanzano anche gli altri italiani Pellegrino, Moroni, ...Cup by Arnone in diretta tv su Sky Sport(canale 205) sabato e domenica 9 e 10 ottobre: farà da esaltante traino alle dirette dell'ATP 1000 di Indian Wells negli Usa, in due ...“Napoli che torna nel calendario internazionale è una notizia splendida – spiega il capitano azzurro al portale della Fit - , il circuito challenger è un investimento per il tennis italiano ed è chiar ...Stefano Travaglia incanta il pubblico di Napoli e vola ai quarti di finale della Tennis Napoli Cup 2021 by Arnone. Il Davis man azzurro, oggi n.89 Atp, ha battuto il next gen Flavio Cobolli, 6-2 6-2 c ...