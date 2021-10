Tennis, Masters 1000 Indian Wells 2021: Salvatore Caruso domina all’esordio contro Zachary Svajda (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, Salvatore Caruso comincia al meglio il suo cammino nel tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells. Il Tennista siciliano ha conquistato un posto al secondo turno dopo la netta vittoria all’esordio contro la wild card americana Zachary Svajda, numero 434 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-1 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Subito break in apertura per Caruso, che poi riesce ad annullare due palle del controbreak nel game successivo. Il siciliano, però, ha un passaggio a vuoto nel sesto gioco, dove perde il servizio e con Svajda che pareggia sul 3-3. La reazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni,comincia al meglio il suo cammino nel tabellone principale deldi. Ilta siciliano ha conquistato un posto al secondo turno dopo la netta vittoriala wild card americana, numero 434 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-1 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Subito break in apertura per, che poi riesce ad annullare due palle delbreak nel game successivo. Il siciliano, però, ha un passaggio a vuoto nel sesto gioco, dove perde il servizio e conche pareggia sul 3-3. La reazione ...

