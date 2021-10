Tennis | Erik Crepaldi è uscito dalla terapia intensiva! Buone notizie dopo il terribile incidente

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Arrivanoper ilitaliano, poichèè finalmenteintensiva, da dove era ricoverato daldi un mese fa, segnalando inoltre alcuni passi avanti per quanto riguarda la memoria e l’uso della parola. A dare l’annuncio è stata Federica Prati, compagna di, che attraverso un post su Instagram ha rivelato le condizioni del trentunenne, facendo tirare un grosso sospiro di sollievo a tutti gli appassionati delitaliano e fan del giocatore vercellese. “Sono molto felice di comunicare a tutti voi chesi è svegliato! – ha dichiarato Prati – Non è più in...

La strada è ancora lunga, ma ci sono segnali di speranza.Crepaldi, il tennista italiano coinvolto a metà settembre in uno schianto frontale sulle strade del vercellese, è uscito dalla terapia intensiva. Il 31enne numero 619 della classifica mondiale ...Crepaldi si è svegliato . La notizia che tutti gli appassionati diaspettavano è arrivata tramite i social della sua compagna di vita Federica Prati: ' Parla, comunica, ricorda, muove le ...Il tennista Erik Crepaldi era in coma a seguito di un incidente: dopo un mese, esce dalla terapia intensiva e ricorda quanto accaduto ...Erik Crepaldi è il 31enne tennista italiano finito in coma farmacologico a causa del violento incidente frontale in cui restò coinvolto ...