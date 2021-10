Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: André e Leentje si lasceranno? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per André e Leentje, nel corso delle prossime puntate di Tempesta d'amore, si aprirà una crisi gravissima che, come raccontano le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, spingerà addirittura il cuoco a fare le valigie e a partire alla volta dell'Italia. Questa frattura nella coppia, che finora è sembrata unita ed affiatata, comincerà a farsi sempre più evidente quando la donna dovrà esercitarsi per il concorso culinario «La frusta d'oro». A questo punto, Konopka si dimostrerà intransigente e impositivo con la compagna e vorrà dettare legge sulle sue scelte e sulle sue ricette, un atteggiamento che non piacerà affatto a Leentje. L'idea di partecipare al concorso di cucina ha entusiasmato André, ma ha provocato uno ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per, nel corso delle prossime puntate did', si aprirà una crisi gravissima che, come raccontano ledid', spingerà addirittura il cuoco a fare le valigie e a partire alla volta dell'Italia. Questa frattura nella coppia, che finora è sembrata unita ed affiatata, comincerà a farsi sempre più evidente quando la donna dovrà esercitarsi per il concorso culinario «La frusta d'oro». A questo punto, Konopka si dimostrerà intransigente e impositivo con la compagna e vorrà dettare legge sulle sue scelte e sulle sue ricette, un atteggiamento che non piacerà affatto a. L'idea di partecipare al concorso di cucina ha entusiasmato, ma ha provocato uno ...

