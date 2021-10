Tempesta d'amore, anticipazioni 8 ottobre: Lucy saluta il Fürstenhof (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'addio di Lucy terrà banco a Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni di oggi, venerdì 8 ottobre. La giovane ha combinato l'ennesimo guaio al Fürstenhof dove ha girato di nascosto il video promozionale dell'ultimo romanzo di Joell in una camera che pensava fosse libera quando invece è sopraggiunto il proprietario e ha rimediato un colpo in testa. Lucy ha ottenuto da Alfons la promessa di non dire niente a Werner, ma quando il video, a causa di Max Richter, si è diffuso in rete, l'anziano albergatore ha scoperto tutto e l'ha licenziata. Poco dopo, però, proprio quando la Ehriliger si disperava per aver perso il lavoro, gli è arrivata una vantaggiosa proposta di lavoro a Londra proprio dal cliente che era stato colpito involontariamente. Al tempo stesso, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'addio diterrà banco ad', come rivelano ledi oggi, venerdì 8. La giovane ha combinato l'ennesimo guaio aldove ha girato di nascosto il video promozionale dell'ultimo romanzo di Joell in una camera che pensava fosse libera quando invece è sopraggiunto il proprietario e ha rimediato un colpo in testa.ha ottenuto da Alfons la promessa di non dire niente a Werner, ma quando il video, a causa di Max Richter, si è diffuso in rete, l'anziano albergatore ha scoperto tutto e l'ha licenziata. Poco dopo, però, proprio quando la Ehriliger si disperava per aver perso il lavoro, gli è arrivata una vantaggiosa proposta di lavoro a Londra proprio dal cliente che era stato colpito involontariamente. Al tempo stesso, ...

