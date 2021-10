Tassa minima globale, i paesi Ocse firmano l’accordo al ribasso con aliquota non oltre il 15%. Von der Leyen: “Momento storico” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann, ha annunciato il raggiungimento di un accordo sulla minimum tax. “Questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace”, sottolinea Cromann in un tweet aggiungendo che si tratta di “una grande vittoria per un multilaterallismo efficace e equilibrato”. BREAKING NEWS: 136 out of 140 #OECD/#G20 Inclusive Framework members join the deal to reform our international tax system to make it fairer and work better in a digitalised, globalised world economy, including: – All G20 countries ? – All EU countries ? – All OECD countries ? — Mathias Cormann (@MathiasCormann) October 8, 2021 l’accordo è stato firmato da 136 dei paesi che fanno parte dell’Organizzazione. Non hanno firmato Sri Lanka, Pakistan, Nigeria e Kenya. Un’intesa al ribasso come è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il segretario generale dell’, Mathias Cormann, ha annunciato il raggiungimento di un accordo sulla minimum tax. “Questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace”, sottolinea Cromann in un tweet aggiungendo che si tratta di “una grande vittoria per un multilaterallismo efficace e equilibrato”. BREAKING NEWS: 136 out of 140 #OECD/#G20 Inclusive Framework members join the deal to reform our international tax system to make it fairer and work better in a digitalised, globalised world economy, including: – All G20 countries ? – All EU countries ? – All OECD countries ? — Mathias Cormann (@MathiasCormann) October 8, 2021è stato firmato da 136 deiche fanno parte dell’Organizzazione. Non hanno firmato Sri Lanka, Pakistan, Nigeria e Kenya. Un’intesa alcome è stato ...

