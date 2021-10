TALE E QUALE SHOW, QUARTA PUNTATA: ANNA OXA, MARCO MENGONI E I RICCHI E POVERI TRA LE IMITAZIONI (Di venerdì 8 ottobre 2021) QUARTA PUNTATA di TALE e QUALE SHOW, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, in onda venerdì 8 ottobre alle ore 21.25. Ottimo esordio delle prime tre puntate con dati in crescita rispetto al 2020 e vittoria della serata. Oltre 4 milioni di telespettatori lo scorso venerdì con il 21,88%, surclassando il GF Vip fermo a 2,5 milioni con il 16,88%. La terza PUNTATA di “TALE e QUALE SHOW” è stata vinta da Dennis Fantina, che ha conquistato tutti con una magistrale interpretazione di “Una rosa blu” di Michele Zarrillo. A seguire, Stefania Orlando nei panni di Mina e Deborah Johnson che ha interpretato Amii Stewart. In fondo alla classifica Federica Nargi e Biagio Izzo. Ecco in quali pop ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 8 ottobre 2021)di, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, in onda venerdì 8 ottobre alle ore 21.25. Ottimo esordio delle prime tre puntate con dati in crescita rispetto al 2020 e vittoria della serata. Oltre 4 milioni di telespettatori lo scorso venerdì con il 21,88%, surclassando il GF Vip fermo a 2,5 milioni con il 16,88%. La terzadi “” è stata vinta da Dennis Fantina, che ha conquistato tutti con una magistrale interpretazione di “Una rosa blu” di Michele Zarrillo. A seguire, Stefania Orlando nei panni di Mina e Deborah Johnson che ha interpretato Amii Stewart. In fondo alla classifica Federica Nargi e Biagio Izzo. Ecco in quali pop ...

Advertising

fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - taleequaleshow : Molti dicono sia stata l'imitazione migliore di @pierpaolopretel, siete d'accordo? Guarda l'esibizione su RaiPlay ??… - taleequaleshow : Molti applausi per @stefyorlando ma per un soffio non è riuscita a vincere la serata. Guarda l'esibizione su RaiPla… - YBah96 : RT @NandoPiscopo1: @farted94 L'ho scritto l'anno scorso (non per trollare) Romagnoli da loro al posto di bastoni: scudetto tale e quale Ba… - folierose : comunque in quel gruppo per tale e quale dovreste aggiungere anche giulia lol -