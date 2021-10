TALE E QUALE SHOW | QUARTA PUNTATA | ANNA OXA | MARCO MENGONI E I RICCHI E POVERI TRA LE IMITAZIONI

(Di venerdì 8 ottobre 2021)di, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, in onda venerdì 8 ottobre alle ore 21.25. Ottimo esordio delle prime tre puntate con dati in crescita rispetto al 2020 e vittoria della serata. Oltre 4 milioni di telespettatori lo scorso venerdì con il 21,88%, surclassando il GF Vip fermo a 2,5 milioni con il 16,88%. La terzadi “” è stata vinta da Dennis Fantina, che ha conquistato tutti con una magistrale interpretazione di “Una rosa blu” di Michele Zarrillo. A seguire, Stefania Orlando nei panni di Mina e Deborah Johnson che ha interpretato Amii Stewart. In fondo alla classifica Federica Nargi e Biagio Izzo. Ecco in quali pop ...

fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - taleequaleshow : Molti dicono sia stata l'imitazione migliore di @pierpaolopretel, siete d'accordo? Guarda l'esibizione su RaiPlay ??… - Deabendata4 : RT @fanpage: #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - nancygbabbalea : RT @SabrinaPrelemi: Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli sorprende imitando Clementino: Sei più interessante di lui ?? ?@pierpaolopretel?… -

A 'Show ' Stefania Orlando continua a stupire i giudici. Dopo la prova della scorsa settimana con Mina, in questa quarta puntata del programma di Carlo Conti ha interpretato, sul palco ...

Nella quarta puntata dell'8 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo potuto rivedere anche la cantante Deborah Johnson, figlia del celebre We ...Nel corso della quarta puntata dell'8 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l'attore Simone Montedoro nei panni di Peppino Di ...