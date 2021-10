Tale e Quale Show: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 ottobre 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Questa sera, venerdì 8 ottobre 2021, torna l’appuntamento con Tale e Quale Show, il programma d’intrattenimento in onda su Rai 1 con l’undicesima edizione condotto da Carlo Conti. Previste come al solito tantissime esibizioni dal vivo. I concorrenti che dovranno imitare le più grandi star della musica italiana ed internazionale: a votare le loro esibizioni sarà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, al Quale si aggiunge un giudice a sorpresa diverso ogni settimana. Di seguito le anticipazioni, le imitazioni e gli ospiti della puntata di stasera di Tale e Quale Show ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Questa sera, venerdì 8, torna l’appuntamento con, il programma d’intrattenimento in onda su Rai 1 con l’undicesima edizione condotto da Carlo Conti. Previste come al solito tantissime esibizioni dal vivo. I concorrenti che dovranno imitare le più grandi starmusica italiana ed internazionale: a votare le loro esibizioni sarà la giuria composta da Loretta G, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, alsi aggiunge un giudice a sorpresa diverso ogni settimana. Di seguito le, le imitazioni e glidi stasera di...

fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - taleequaleshow : Molti dicono sia stata l'imitazione migliore di @pierpaolopretel, siete d'accordo? Guarda l'esibizione su RaiPlay ??… - taleequaleshow : Molti applausi per @stefyorlando ma per un soffio non è riuscita a vincere la serata. Guarda l'esibizione su RaiPla… - Martina11043191 : Stasera ad ogni post con cui commentiamo tale e quale mettiamo PIERPAOLO PRETELLI Dobbiamo essere veloci a tweettare