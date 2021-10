Tale e quale show, Alba Parietti nel mirino: tam-tam prima della diretta, "sarà il caos" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Preparatevi al peggio. Stasera a Tale quale show potrebbe accadere di tutto: uno scontro senza precedenti tra Cristiano Malgioglio ed Alba Parietti che vestirà i panni di Guesch Patti, disco d'oro in Francia. Sembra che Malgy l'abbia conosciuta tanti anni fa e potrebbe, questa sera, essere più agguerrito che mai. Nel corso di Tale quale show - il format condotto da Carlo Conti su Rai 1 - non ha risparmiato critiche durissime nei confronti della Parietti, che si è difesa rispondendo a tono al paroliere di Mina (uno dei massimi esperti di musica). Da rumors, giunti alle nostre orecchie, pare che Cristiano darà filo da torcere ad Alba, pronta a tutto. Potrebbe, ancora una volta, giudicare per ultimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Preparatevi al peggio. Stasera apotrebbe accadere di tutto: uno scontro senza precedenti tra Cristiano Malgioglio edche vestirà i panni di Guesch Patti, disco d'oro in Francia. Sembra che Malgy l'abbia conosciuta tanti anni fa e potrebbe, questa sera, essere più agguerrito che mai. Nel corso di- il format condotto da Carlo Conti su Rai 1 - non ha risparmiato critiche durissime nei confronti, che si è difesa rispondendo a tono al paroliere di Mina (uno dei massimi esperti di musica). Da rumors, giunti alle nostre orecchie, pare che Cristiano darà filo da torcere ad, pronta a tutto. Potrebbe, ancora una volta, giudicare per ultimo ...

