Supplenti ATA contratto Covid | calcolo delle ferie entro il 30 dicembre

Advertising

senex_it : Sono molti i docenti (e gli ATA) che aspettano ancora gli stipendi di maggio e giugno: chiunque si trovi invischiat… -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenti ATA

Orizzonte Scuola

Il motivo? Sicuramente l'alto numero di vaccinati fra docenti e personale, che ha fatto ... Di conseguenza, la restante parte, 288 milioni di euro , verrà utilizzata per il pagamento dei...Se poi aiannuali o "30 giugno" si aggiungono quelli nominati in corso d'anno per ... ma direi per tutto il personale scolastico, compresoe Dirigenti, è fuori discussione. I dati dell'...Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviataci da un nostro gentilissimo lettore, Tomaso Bozzalla, in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti 2021.La Polizia Postale ha organizzato un workshop sul tema della sicurezza online nelle scuole elementari sul territorio nazionale, rivolto a 50mila studenti ...