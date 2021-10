Superbike a San Juan: una trasferta da incubo (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Superbike ha concluso la stagione europea la scorsa settimana a Portimao, e tra meno di due approderà in Argentina per il round di San Juan. Ma forse, bisognerebbe adottare il condizionale, perché le incertezze intorno a El Villicum sono tante. A cominciare dalla trasferta stessa, che si sta rivelando un incubo. Alcuni team non sono riusciti neppure ad approdare nel paese, ed altri non sanno come fare per raggiungere la pista. Una bella gatta da pelare per la Dorna, che tra le altre cose, ha il suo bel da fare per negoziare con le autorità argentine. Superbike, Portimao: la rivincita di Rea in gara 2 Superbike: che sta succedendo a San Juan? L’Argentina è uno di quei paesi che sta avendo problemi a gestire la pandemia. Nei giorni scorsi il governo di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) Laha concluso la stagione europea la scorsa settimana a Portimao, e tra meno di due approderà in Argentina per il round di San. Ma forse, bisognerebbe adottare il condizionale, perché le incertezze intorno a El Villicum sono tante. A cominciare dallastessa, che si sta rivelando un. Alcuni team non sono riusciti neppure ad approdare nel paese, ed altri non sanno come fare per raggiungere la pista. Una bella gatta da pelare per la Dorna, che tra le altre cose, ha il suo bel da fare per negoziare con le autorità argentine., Portimao: la rivincita di Rea in gara 2: che sta succedendo a San? L’Argentina è uno di quei paesi che sta avendo problemi a gestire la pandemia. Nei giorni scorsi il governo di ...

