Su Rtl 102 5 arriva “Il pensiero della domenica” di Don Dario Viganò

MILANO – In diretta su Rtl 102.5, a partire da domenica 10 ottobre, un nuovo imperdibile appuntamento: direttamente dal Vaticano, "Il pensiero della domenica" di Don Dario Viganò, Vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. 'Il pensiero della domenica' andrà in onda tutte le settimane, in chiusura di Non Stop News, e sarà un momento importante di ascolto, comprensione e approfondimento del Vangelo, ma non solo. Sarà anche un'occasione per riflettere sui temi più importanti del nostro percorso di vita in questo periodo storico così delicato. Don Dario Viganò è felice di raggiungere ogni settimana il ...

