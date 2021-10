“Su le maniche”, prosegue la campagna vaccinale della Roma (Di venerdì 8 ottobre 2021) ‘Su le maniche’: prosegue l’impegno dell’AS Roma per sostenere la campagna vaccinale, in collaborazione con la Regione Lazio. Dopo quelle già condotte allo Stadio Olimpico, il Club lancia dunque una nuova iniziativa volta a sensibilizzare quanti non si siano ancora vaccinati, con l’obiettivo di contribuire – anche così – al completo ritorno alla vita sociale pre pandemia di COVID-19. I tifosi che aderiranno, riceveranno un promo code che darà diritto a uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un biglietto di Roma-Bodo/Glimt di giovedì 4 novembre! Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) ‘Su le’:l’impegno dell’ASper sostenere la, in collaborazione con la Regione Lazio. Dopo quelle già condotte allo Stadio Olimpico, il Club lancia dunque una nuova iniziativa volta a sensibilizzare quanti non si siano ancora vaccinati, con l’obiettivo di contribuire – anche così – al completo ritorno alla vita sociale pre pandemia di COVID-19. I tifosi che aderiranno, riceveranno un promo code che darà diritto a uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un biglietto di-Bodo/Glimt di giovedì 4 novembre!

Advertising

OfficialASRoma : Prima tappa di 'Su le maniche' ? ?? Le immagini dell'appuntamento di ieri a Testaccio con l'iniziativa a sostegno d… - OfficialASRoma : ?? Al via la prima tappa di 'Su le maniche!' ?? Fino alle 18:30 in piazza Santa Maria Liberatrice a Testaccio! ?? ??… - OfficialASRoma : ?? SU LE MANICHE! ?? Prosegue l'impegno dell'#ASRoma per sostenere la campagna vaccinale, in collaborazione con la… - TuttoASRoma24 : Prima tappa di 'Su le maniche' ? ?? Le immagini dell'appuntamento di ieri a Testaccio con l'iniziativa a sostegno d… - 16RomAmoR : RT @OfficialASRoma: Prima tappa di 'Su le maniche' ? ?? Le immagini dell'appuntamento di ieri a Testaccio con l'iniziativa a sostegno della… -