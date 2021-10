Striscia la Notizia, tapiro d’oro per Virginia Raggi: «Non lascio la politica». Poi la frecciatina a Zingaretti (Di venerdì 8 ottobre 2021) . Valerio Staffelli ha Raggiunto la sindaca di Roma uscente, dopo la sonora sconfitta alle ultime comunali. La Raggi non solo è stata esclusa dal ballottaggio finale, ma è arrivata quarta dietro Calenda. «Non vado in vacanza e continuerò a lavorare per Roma, c’è ancora tanto da fare. Non lascio la politica. Stiamo già costruendo il futuro». Così Virginia Raggi, questa sera a Striscia la Notizia nella prima vera intervista dopo la bocciatura elettorale. Raggi, sindaca uscente di Roma, sconfitta alle ultime comunali dove ha perso i due terzi dei voti conquistati nel 2016, ha ricevuto il tapiro d’oro da Valerio Staffelli, che le ha chiesto come abbia vissuto l’abbandono da parte dei leader 5 Stelle nel ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 8 ottobre 2021) . Valerio Staffelli haunto la sindaca di Roma uscente, dopo la sonora sconfitta alle ultime comunali. Lanon solo è stata esclusa dal ballottaggio finale, ma è arrivata quarta dietro Calenda. «Non vado in vacanza e continuerò a lavorare per Roma, c’è ancora tanto da fare. Nonla. Stiamo già costruendo il futuro». Così, questa sera alanella prima vera intervista dopo la bocciatura elettorale., sindaca uscente di Roma, sconfitta alle ultime comunali dove ha perso i due terzi dei voti conquistati nel 2016, ha ricevuto ilda Valerio Staffelli, che le ha chiesto come abbia vissuto l’abbandono da parte dei leader 5 Stelle nel ...

