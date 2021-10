'Strappare lungo i bordi': dal 17 novembre su Netflix la serie di Zerocalcare. Valerio Mastandrea è l'Armadillo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Strappare lungo i bordi: dal 17 novembre su Netflix la serie animata di Zerocalcare. Valerio Mastandrea è l'Armadillo. Dopo una lunga attesa finalmente è stato rialsciato il trailer con la data ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021): dal 17sulaanimata diè l'. Dopo una lunga attesa finalmente è stato rialsciato il trailer con la data ...

Advertising

NetflixIT : È con una calma quasi ascetica che vi diciamo che Strappare lungo i bordi, la nuova serie di @Zerocalcare è in usci… - fumettologica : Il teaser trailer della serie animata di Zerocalcare per Netflix - amalia_danna : RT @NetflixIT: È con una calma quasi ascetica che vi diciamo che Strappare lungo i bordi, la nuova serie di @Zerocalcare è in uscita il 17… - fuck0vich : RT @NetflixIT: È con una calma quasi ascetica che vi diciamo che Strappare lungo i bordi, la nuova serie di @Zerocalcare è in uscita il 17… - BMartina4 : RT @NetflixIT: È con una calma quasi ascetica che vi diciamo che Strappare lungo i bordi, la nuova serie di @Zerocalcare è in uscita il 17… -