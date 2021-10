Strage Mottarone, la nonna di Eitan: "L'Italia ha ucciso i miei parenti" (Di venerdì 8 ottobre 2021) ' L'Italia è responsabile della morte di mio padre, mia figlia e mio nipote . Non possono perdere anche Eitan '. Lo ha detto Ester Coen Peleg , la nonna materna del bambino unico sopravvissuto alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 ottobre 2021) ' L'è responsabile della morte di mio padre, mia figlia e mio nipote . Non possono perdere anche'. Lo ha detto Ester Coen Peleg , lamaterna del bambino unico sopravvissuto alla ...

