Steve Carell protagonista di The Patient, la nuova serie dei creatori di The Americans (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'attore Steve Carell avrà la parte di uno psicoterapeuta nella serie The Patient, ideata dai creatori di The Americans. Steve Carell sarà il protagonista di The Patient, una serie composta da dieci episodi ideata dagli autori di The Americans che verrà prodotta per FX. L'attore sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo del thriller psicologico che lo vedrà impegnato nella parte di uno psichiatra. The Patient sarà scritta da Joe Weisberg e Joel Fields e racconterà la storia di uno psicoterapeuta (Steve Carell) che si ritrova prigioniero di un serial killer che ha una richiesta inaspettata: frenare i suoi impulsi. Ma sbrogliare la ...

